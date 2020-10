Domenica In: Mara Venier e Maria De Filippi: accoglienza da Regine (Di domenica 11 ottobre 2020) Ovazione in studio: un’accoglienza da regina per Maria De Filippi, Mara ha annunciato con enfasi la Regina di Mediaset. “E Maria De Filippi è qui!” con tanto di coro Le due Regine, Mara e Maria sono molto amiche e sicuramente imbarazzo tra la Rai e Mediaset dopo questo incontro ci sarà eccome. Diversi gli argomenti: dal rapporto con i genitori e la morte di suo padre alla storiaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 ottobre 2020) Ovazione in studio: un’da regina perDeha annunciato con enfasi la Regina di Mediaset. “EDeè qui!” con tanto di coro Le duesono molto amiche e sicuramente imbarazzo tra la Rai e Mediaset dopo questo incontro ci sarà eccome. Diversi gli argomenti: dal rapporto con i genitori e la morte di suo padre alla storiaArticolo completo: dal blog SoloDonna

MarioManca : È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperie… - an12frnc : RT @severusmagiustu: A casa mia c’è un rigoroso silenzio tipo messa della domenica, mentre si ascolta Mara intervistare Maria. #domenicain - litaslife_026 : RT @severusmagiustu: A casa mia c’è un rigoroso silenzio tipo messa della domenica, mentre si ascolta Mara intervistare Maria. #domenicain - an12frnc : RT @MarioManca: È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperienza a «D… - rainonmega : RT @MarioManca: È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperienza a «D… -