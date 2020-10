Domenica In, Mara Venier accoglie Maria De Filippi: l’intervista all’amica di sempre (Di domenica 11 ottobre 2020) Colpo grosso per Mara Venier a Domenica In. La conduttrice, in occasione di questo nuovo appuntamento con il suo programma di successo, ha voluto fra gli ospiti l’amica e collega Maria De Filippi. Uno dei pilastri di Mediaset approda così in Rai per un’intervista dai ricchi contenuti, con le due colleghe pronte a dar vita ad una chiacchierata intima e privata. Mara Venier e Maria De Filippi a Domenica In Maria De Filippi è l’ospite di punta di questa nuova puntata di Domenica In. Mara Venier lo aveva annunciato che questa nuova edizione avrebbe regalato numerose sorprese, e l’intervista a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Colpo grosso perIn. La conduttrice, in occasione di questo nuovo appuntamento con il suo programma di successo, ha voluto fra gli ospiti l’amica e collegaDe. Uno dei pilastri di Mediaset approda così in Rai per un’intervista dai ricchi contenuti, con le due colleghe pronte a dar vita ad una chiacchierata intima e privata.DeInDeè l’ospite di punta di questa nuova puntata diIn.lo aveva annunciato che questa nuova edizione avrebbe regalato numerose sorprese, e l’intervista a ...

MarioManca : È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperie… - leciabattedigg : io aspetto canale 410, “Domenica con il #circozzi”, come conduttrici Mara Venier e Maria de Filippi, la sigla si al… - steffy_rosas : RT @MarioManca: È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperienza a «D… - CarloF0554ti : Bassetti ospite in collegamento a Domenica In, intervistato da Mara Venier e Maria De Filippi, ciascuna con un pupa… - AndreeTrama : RT @severusmagiustu: A casa mia c’è un rigoroso silenzio tipo messa della domenica, mentre si ascolta Mara intervistare Maria. #domenicain -