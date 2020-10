Didattica a distanza | ci risiamo? Riflessioni Lettera

(Di domenica 11 ottobre 2020) Inviata da Daniele Ferrari - Leggo sul vostro sito alcune considerazioni fatte da autorevoli colleghi riguardo un auspicabile ritorno alla DAD, per le scuole superiori, in ragione dell'aumento dei contagi. Ora, tralasciando il ...

Mov5Stelle : DIDATTICA A DISTANZA E DIGITALIZZAZIONE, FACCIAMO CHIAREZZA Ascoltate le parole di @crippa5stelle ??? - LiveSicilia : Covid anche al liceo Galilei: tre positivi e didattica a distanza - ceciabbo : @LaStatale scandaloso l’aumento delle tasse universitarie. Lo scorso semestre ho perso tutti i laboratori che avevo… - Notiziedi_it : Covid in Penisola sorrentina, vertice tra i sindaci: ipotesi stop di un mese per le scuole, si torna alla didattica… - ottopagine : Sorrento: didattica a distanza precauzionale nelle scuole #Sorrento -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica distanza

La didattica a distanza non funziona e ancora meno il lavoro a distanza. Io non aspetto le decisioni di De Luca". "In quanto sindaco, sono l'autorità sanitaria e il testo unico me lo consente.Nel mentre i contagi sono in costante crescita, aumentano le difficoltà di gestione nelle scuole. Inoltre la segnalazione dell’Istituto Superiore della Sanità, che indica come l’incremento dei contagi ...