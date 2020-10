Dichiarazioni dei piloti dopo il GP dell’Eifel 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi, domenica 11 ottobre, al GP dell’Eifel, Lewis Hamilton ha eguagliato il record di tutti i tempi di Michael Schumacher per le vittorie in carriera in Formula 1, la 91° delle loro rispettive vittorie nella massima serie. Dietro di lui il primo podio di Ricciardo e Verstappen, l’eterno secondo. Hamilton, l’uomo dei record Il pilota della Mercedes ora è pronto a raggiungere la 92° vittoria, se non riuscira ad andare oltre nelle restanti gare della stagione e, in seguito, molto probabilmente il prossimo anno, Lewis probabilmente raggiungerà le 100 vvittori, se lui e il suo team manterranno l’ottima forma che hanno attualmente. I record da battere si sono quasi esauritiç con 160 podi rispetto ai 155 di Schumacher, 96 pole position rispetto alle 68 del tedesco e 155 partenze in prima fila contro 116. ...