Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi si sono lasciati, ecco il post che lo conferma (Di domenica 11 ottobre 2020) Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi si sono lasciati. L’annuncio ufficiale arriva dall’attrice tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Il suo lungo post è pieno di ottimismo e serenità, a dimostrazione che i loro rapporti attuali sono (e resteranno) comunque ottimi. Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi si sono lasciati, ecco il post Vorrei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 11 ottobre 2020)Delsi. L’annuncio ufficiale arriva dall’attrice tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Il suo lungoè pieno di ottimismo e serenità, a dimostrazione che i loro rapporti attuali(e resteranno) comunque ottimi.DelsiilVorrei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Avvenire_Nei : Parla madre Diana #Papa, abbadessa del #monastero delle #Clarisse a #Otranto. In #Fratellitutti Francesco definisce… - IsaeChia : #DianaDelBufalo annuncia la fine della sua storia col fratello di #GuendalinaTavassi: “Lo so che per alcuni di voi… - blogtivvu : Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi si sono lasciati, ecco il post che lo conferma - BIBIl0V : Sono dispiaciuta per la rottura tra Diana del bufalo e Edoardo Tavassi? SI CAVOLO, SONO DISPIACIUTISSIMA ???? - LadyNews_ : #DianaDelBufalo ed #EdoardoTavassi si sono lasciati: l'annuncio sui social -