Di Maio: "Il lockdown non ci sarà Raggi? Non fissiamoci sui nomi"

"Non solo sono d'accordo" nel dire che non ci sarà un nuovo lockdown ma dico anche che "l'Italia non si può permettere un nuovo lockdown: i nostri sistemi produttivi e commerciali non se lo possono permettere", ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite alla trasmissione di Rai 3 Mezz'ora in più.

