Devastante lutto nel mondo dello sport: è morto in un tragico incidente (Di domenica 11 ottobre 2020) incidente mortale durante il Rally Valle del Sosio in Sicilia. In seguito ad un violento impatto contro un albero è morto il co-pilota 54enne Salvatore "Totò" Coniglio che si trovava a bordo di una Renault Clio Williams al fianco del pilota Vito Parisi. Il navigatore infatti era all'interno dell'auto protagonista di un bruttissimo incidente avvenuto subito dopo la partenza della prova speciale “Caltabellotta 1″. Coniglio era un Carabiniere in pensione Durante la PS2 Caltabellotta del 13° Rally Valle del Sosio, gara valida per la Coppa Rally Zona 8 e per il Campionato Siciliano Rally, Salvatore Coniglio, conosciuto da tutti con il soprannome di “Totò Alfa”, ex-carabiniere di San Giuseppe Jato, è rimasto coinvolto nel tragico incidente ... Leggi su howtodofor (Di domenica 11 ottobre 2020)mortale durante il Rally Valle del Sosio in Sicilia. In seguito ad un violento impatto contro un albero èil co-pilota 54enne Salvatore "Totò" Coniglio che si trovava a bordo di una Renault Clio Williams al fianco del pilota Vito Parisi. Il navigatore infatti era all'interno dell'auto protagonista di un bruttissimoavvenuto subito dopo la partenza della prova speciale “Caltabellotta 1″. Coniglio era un Carabiniere in pensione Durante la PS2 Caltabellotta del 13° Rally Valle del Sosio, gara valida per la Coppa Rally Zona 8 e per il Campionato Siciliano Rally, Salvatore Coniglio, conosciuto da tutti con il soprannome di “Totò Alfa”, ex-carabiniere di San Giuseppe Jato, è rimasto coinvolto nel...

frasal24 : Comunque Carlo se lo merita, Marta non è mai stata affidabile, a prescindere dal lutto devastante che l'ha colpita. #neroametà #neroametà2 - zazoomblog : Musica devastante lutto: Addio Leggenda - #Musica #devastante #lutto: #Addio - papel61 : RT @VolpiPvolpi99: Test rapidi negli aeroporti ma al pronto soccorso no. Devi aspettare e crepare. Purtroppo l'ho verificato per un devasta… - VolpiPvolpi99 : Test rapidi negli aeroporti ma al pronto soccorso no. Devi aspettare e crepare. Purtroppo l'ho verificato per un de… - Enrico_Arata : @dario39355099 Lo sconforto ci sta. E più ti dicono che passerà, più non ci credi e ti senti perduto. A me ha aiuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante lutto Devastante lutto nel mondo dello sport | è morta a soli 21anni in un incidente zazoom.it Il mio corpo, mausoleo materno di latte mai sgorgato

Quattro anni fa la scrittrice e pedagogista perse il bimbo che aveva in grembo: «Non cancellate quella vita. Celebratela. Onorate ogni figlio che avete avuto, raccontate la sua storia ai vostri bambin ...

Necrologi social per sentirsi più vicini

di Elisa Capobianco Lavorare a stretto contatto con la morte e poi con il dolore di chi resta. Ma avere anche, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di regalare una cerimonia che sia un degno ...

Quattro anni fa la scrittrice e pedagogista perse il bimbo che aveva in grembo: «Non cancellate quella vita. Celebratela. Onorate ogni figlio che avete avuto, raccontate la sua storia ai vostri bambin ...di Elisa Capobianco Lavorare a stretto contatto con la morte e poi con il dolore di chi resta. Ma avere anche, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di regalare una cerimonia che sia un degno ...