Destiny 2 | con l' espansione Oltre la Luce | Bungie punta a ricreare il feeling di Destiny 1

(Di domenica 11 ottobre 2020)si sta preparando a pubblicare la terza grandedi2,la, prevista per il prossimo 10 novembre, data in cui verranno lanciate le console next-gen di Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S.Luke Smith, game director di2, in un'intervista con EDGE ha discusso delle nuove possibilità offerte da questa nuova, come ad esempio il potere dell'Oscurità, tutto con un obiettivo ben preciso: regalare al giocatore ildi un moderno1."Quello che stiamo cercando di fare con Stasi e il brandire il potere dell'Oscurità è garantire al giocatore maggior libertà. C'è anche quel fattore meta ...

Eurogamer_it : #Destiny2, con l'espansione Oltre la Luce #Bungie punta a ricreare il 'feeling' di Destiny 1. - MondoXbox : Destiny 2 si prepara per Halloween con la nuova Festa delle Anime Perdute - ladysagio : Io vorrei capire se in Destiny ci saranno scene di Zee con Talay e Perth perché potrei piangere - IGNitalia : Bungie svela le armi e armature esotiche che arriveranno nella nuova espansione di #Destiny2, Oltre la Luce. - DestinyGameIT : Preparati alla tempesta. Arricchisci il tuo arsenale in Oltre la Luce con queste nuove armi e armature.… -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny con

MondoXbox

Halloween si avvicina, per l'occasione anche quest'anno si celebrerà in Destiny 2 la Festa delle Anime Perdute. Scopriamo insieme i contenuti e le ...Andromache., Our family ‘s destiny was pitiless death, my husband was tortured to the end of his breath, plate 6 from Physionomies Tragiques Honore Victorin Daumier, French, 1808-1879, ...