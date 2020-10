Derby di Milano con incognita covid | sesto positivo in casa Inter

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 ottobre 2020) Emergono nuovi casiin Serie A dall’all’Udinese. Problemi anche nelle altre serie con Monza (tre nuovi positivi, asintomatici) e al Brescia (due casi di positività) in B. L’ha annunciato la positività di Ashley Young in seguito al test effettuato nelle scorse ore ad Appiano Gentile. L’inglese ora è in quarantena nella propria abitazione. Per Conte una grossa grana dal momento che sono 6 i nerazzurri alle prese con il coronavirus. Positivi anche il portiere Radu, i difensori Bastoni e Skriniar e i centrocampisti Gagliardini e Nainggolan. Alla ripresa del campionato, sabato 17, c’è ilcon il Milan, gara che di questo passo inizia ad essere a rischio. Un altro caso di positività nel Verona, dopo Antonin Barak, che è stato ...