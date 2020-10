Demoliti i decreti Sicurezza? Riprendono gli arrivi

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 11 ottobre 2020) Chiara Giannini Allarme infinito. Solo ieri sei barconi con 300 migranti a Lampedusa. E a Bari caos e fughe dalla nave quarantena La demolizione deiSalvini ci riporta l'invasione dritta in casa. Tra i migranti, soprattutto tunisini, si è diffusa la voce che in Italia i porti sono aperti e che chi arriva verrà accolto tra tutti gli onori. Insomma, se prima allettava la finta regolarizzazione di chi entrava illegalmente in Italia grazie alle misure volute dal ministro all'Agricoltura Teresa Bellanova, ora ad attirare è la prospettiva di ricevere un trattamento di tutto rispetto. «Salvini il cattivo» non può più niente, a detta di qualcuno e allora via alle partenze e agli sbarchi a volontà. Nel silenzio più assoluto dei media di sinistra, ieri a Lampedusa si è raggiunto un record di ...