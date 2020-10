Dembele alla Juventus, il Barcellona ha deciso: colpo di mercato da 50 milioni (Di domenica 11 ottobre 2020) Ousmane Dembele alla Juventus: questa la voce di calciomercato più rovente delle ultime ore. Dalla Spagna all’Italia, da Barcellona a Torino, i rumors proseguono e dopo aver incendiato le ultime fasi del mercato estivo adesso dipingono in anticipo interessanti scenari anche per il prossimo gennaio. La situazione in casa blaugrana sembra chiara: con il suo arrivo, Ronaldo Koeman ha letteralmente iniziato una rivoluzione che ha già portato molti profili a dire addio, una condizione che nei prossimi mesi potrebbe ripetersi con altri calciatori. Il gioiello francese ex Borussia Dortmund, stando a fonti iberiche, sarebbe in cima alla lista delle famigerate cessioni e il Barça avrebbe addirittura fissato il prezzo per salutarlo: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Ousmane: questa la voce di calciopiù rovente delle ultime ore. DSpagna all’Italia, daa Torino, i rumors proseguono e dopo aver incendiato le ultime fasi delestivo adesso dipingono in anticipo interessanti scenari anche per il prossimo gennaio. La situazione in casa blaugrana sembra chiara: con il suo arrivo, Ronaldo Koeman ha letteralmente iniziato una rivoluzione che ha già portato molti profili a dire addio, una condizione che nei prossimi mesi potrebbe ripetersi con altri calciatori. Il gioiello francese ex Borussia Dortmund, stando a fonti iberiche, sarebbe in cimalista delle famigerate cessioni e il Barça avrebbe addirittura fissato il prezzo per salutarlo: ...

BombeDiVlad : ???? #Barcellona, rebus #Dembélé ?? I blaugrana vogliono evitare lo svincolo a zero #LeBombeDiVlad #LBDV… - infoitsport : Calciomercato: ipotesi Dembelé alla Juve a fine stagione o nel 2022 - maxcleopatra73 : @matthijs_pog pogba e dembele alla juve? - Pall_Gonfiato : L'esterno del #Barcellona è fuori dai piani di #Koeman - alessandro613 : Pls not #chiesa #dembelé is the right guy, enough of stupidity #higuin like, #fiorentini e #napoletani teneteveli g… -