De Jong | “Possiamo competere con tutti | stiamo crescendo”

Prima dell'inizio della gara contro la Bosnia (in programma ora), Franck De Jong, centrocampista dell'Olanda, ha parlato così: "Abbiamo molti giocatori che stanno diventando i migliori al mondo o stanno già giocando a livello mondiale. Questo è un grande processo di sviluppo, stiamo crescendo e abbiamo una buona squadra con talenti per il futuro. Adesso serve impostare la nostra tattica, abituarci a giocare insieme e diventare una squadra compatta. Possiamo competere con tutti, siamo un buon gruppo."

