Ddl Zan | le lacrime e il bacio di Martina ed Erika contro l’omotransfobia Leggono gli insulti che ricevono | “Questa non è libertà di pensiero”

E' un bacio commosso quello tra Martina ed Erika dal palco in piazza della Scala a Milano per dire #Orabasta e chiedere l'approvazione del Ddl Zan contro la omotransfobia. "Abbiamo raccolto tutti gli insulti che ci sono arrivati dopo aver pubblicato una foto in cui ci baciavamo in una pagina che si chiama 'Le perle degli omofobi'", raccontano dal palco, "e oggi ve ne portiamo alcune, scusandoci in anticipo per il linguaggio". Sono parole violente quelle lette dalle due ragazze che però concludono il loro intervento rilanciando: "Chiudiamo con quel bacio che tanto ha scandalizzato, spaventato e indignato gli omofobi. Viva l'amore"

