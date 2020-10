DAZN vuole la Champions League: punta i diritti televisivi del triennio 2021-2024 (Di domenica 11 ottobre 2020) DAZN punta ai diritti televisivi della Champions League del triennio 2021-24. Secondo quanto riportato da Milano e Finanza l’asta che vede coinvolti cinque broadcaster si chiuderà nelle prossime 48 ore con DAZN pronta a presentare un’offerta per acquisire l’intero pacchetto dei diritti tv sfruttando l’impossibilità per SKy di trasmettere in esclusiva le partite, che saranno riprodotte via app. Amazon, invece, punta alcuni match selezionati mentre per quanto riguarda le gare in chiaro sono in corsa Rai e Mediaset. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020)aidelladel-24. Secondo quanto riportato da Milano e Finanza l’asta che vede coinvolti cinque broadcaster si chiuderà nelle prossime 48 ore conpronta a presentare un’offerta per acquisire l’intero pacchetto deitv sfruttando l’impossibilità per SKy di trasmettere in esclusiva le partite, che saranno riprodotte via app. Amazon, invece,alcuni match selezionati mentre per quanto riguarda le gare in chiaro sono in corsa Rai e Mediaset.

CalcioWeb : #DAZN pensa in grande: vuole tutta la #ChampionsLeague - - BDrummm : @Gianni_Bitonti @pisto_gol @UEFAcom_it @ChampionsLeague @SkySport @RaiSport @DAZN_IT @Sport_Mediaset… - sowmyasofia : Champions League: Dazn vuole i diritti tv per il triennio 2021/2024 - news24_napoli : DAZN vuole tutta la Champions League in Italia, la clamorosa… - UnUltras : @pisto_gol @UEFAcom_it @ChampionsLeague @SkySport @RaiSport @DAZN_IT @Sport_Mediaset @primevideosport Se Amazon vuo… -