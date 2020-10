Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntate in onda domenica 11 ottobre su Canale 5 (Di domenica 11 ottobre 2020) Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trame delle puntate in onda il 10 e l’11 ottobre su Canale 5. Continua l’appuntamento settimanale con Daydreamer – Le Ali del Sogno, anche questa settimana andrà in onda il sabato 10 ottobre alle 14:45 su Canale 5, con una puntata e mezza. domenica 311 ottobre, invece, l’appuntamento è alle 16:20 con una puntata (qui i dettagli sulla programmazione autunnale). Vediamo quindi le anticipazioni delle due puntate in onda sabato, prima di Verissimo e domenica prima di domenica ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 11 ottobre 2020)– Le Ali dele trame delleinil 10 e l’11su5. Continua l’appuntamento settimanale con– Le Ali del, anche questa settimana andrà inil sabato 10alle 14:45 su5, con una puntata e mezza.311, invece, l’appuntamento è alle 16:20 con una puntata (qui i dettagli sulla programmazione autunnale). Vediamo quindi ledelle dueinsabato, prima di Verissimo eprima di...

QuiMediaset_it : In attesa di poterlo vedere presto in Italia a #CePostaPerTe e non solo, nel #Teleconsiglio di oggi #LucyBall ci se… - chiaralullo_ : RT @grupposupporto: “se un giorno avrò un ragazzo sulle ali di un albatros amandoci toccheremo il cielo “ ???? #daydreamer - ismysecondname : RT @grupposupporto: “se un giorno avrò un ragazzo sulle ali di un albatros amandoci toccheremo il cielo “ ???? #daydreamer - wengzkie28 : RT @wengcookie: “Se un giorno avrò un fidanzato, ci terremo le mani, voleremo in cielo senza ali. Se avrò un fidanzato, cavalcheremo tenend… - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni di sabato 17 ottobre: Sanem tradisce Can - #DayDreamer #Sogno… -