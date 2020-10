DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 17 ottobre: Sanem tradisce Can (Di domenica 11 ottobre 2020) Appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca campione d’ascolti dell’estate della rete ammiraglia Mediaset. La soap opera con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir va in onda ogni week-end, ossia il sabato prima di Verissimo con Silvia Toffanin e il giorno successivo prima di Domenica Live di Barbara D’Urso. Cosa accadrà la prossima settimana? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Can dopo essere finito in prigione verrà scarcerato su ordine di Aylin. Mentre quest’ultima bacerà Emre e Leyla assisterà alla scena. Aylin fa scarcerare Can: dietro c’è un piano con Enzo Fabbri Le ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 ottobre 2020) Appuntamento deldi– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la serie tv turca campione d’ascolti dell’estate della rete ammiraglia Mediaset. La soap opera con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir va in onda ogni week-end, ossia ilprima di Verissimo con Silvia Toffanin e il giorno successivo prima di Domenica Live di Barbara D’Urso. Cosa accadrà la prossima settimana? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Can dopo essere finito in prigione verrà scarcerato su ordine di Aylin. Mentre quest’ultima bacerà Emre e Leyla assisterà alla scena. Aylin fa scarcerare Can: dietro c’è un piano con Enzo Fabbri Le ...

