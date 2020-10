Daydreamer | anticipazioni | Can in arresto!

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 11 ottobre 2020) Can arrestato -Breve soggiorno in carcere per Can Divit (Can Yaman) nelle prossime puntate di– Le Ali del Sogno. Nel corso di una discussione, il fotografo darà infatti un pugno ad Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) che lo denuncerà per aggressione e farà sì che venga arrestato. In questo modo, lo stesso Enzo avrà modo di mettere sotto scacco Sanem Aydin (Demet Ozdemir), dichiarando di essere disposto a far uscire Can di prigione soltanto se lei gli passerà la formula del profumo che intende produrre per la sua azienda di cosmesi. Ecco ledomenica 11 ottobre 2020 (ore 16.20) Can decide di recarsi da Fabbri per convincerlo a vendergli la sua quota, ma non riuscendoci lo prende a pugni. E Fabbri lo ...