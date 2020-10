Dante oltre un anno di celebrazioni: Firenze cuore della ricorrenza (Di domenica 11 ottobre 2020) Un calendario ricchissimo che mette a sistema tutte le principali istituzioni ed enti culturali della città, una collaborazione strettissima che avrà al centro di tutto la figura di Dante Alighieri, di cui nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte. Il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, alla presenza del ministro per i Beni culturali Dario Franceschini e insieme ad enti, associazioni e istituzioni coinvolte, hanno illustrato, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, le principali iniziative che celebreranno la figura del Poeta. “Un programma di altissimo livello – ha detto il sindaco Dario Nardella – che riunisce tutte insieme iniziative e istituzioni di grande prestigio, a partire dal Quirinale, dove domani ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 11 ottobre 2020) Un calendario ricchissimo che mette a sistema tutte le principali istituzioni ed enti culturalicittà, una collaborazione strettissima che avrà al centro di tutto la figura diAlighieri, di cui nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte. Il sindaco Dario Nare l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, alla presenza del ministro per i Beni culturali Dario Franceschini e insieme ad enti, associazioni e istituzioni coinvolte, hillustrato, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, le principali iniziative che celebrerla figura del Poeta. “Un programma di altissimo livello – ha detto il sindaco Dario Nar– che riunisce tutte insieme iniziative e istituzioni di grande prestigio, a partire dal Quirinale, dove domani ...

Carmela_oltre : RT @rebeccaabdu: ...erano l’uno per l’altra nel buio. Non si parlavano, non si salutavano, non si conoscevano; si vedevano; e come gli astr… - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Dire: Raimondo Di Maio è il fondatore della libreria editrice Dante & Descartes di #Napoli, l'unica in Italia ad aver pubblicat… - Carmela_oltre : RT @artdielle: con orgoglio segnalo che l'unico libro disponibile in italiano di Louise Glück, Averno, è stato pubblicato da Dante & Descar… - Daniela60305637 : @Mysterytrains Ecco, bravo Dante, colui che oltre a regalare una lingua all'italia e' stato un antesignano delle in… - Carmela_oltre : RT @Radio3tweet: Sommo poeta, ma anche giovane innamorato, uomo del suo tempo: alle 16.00, a Fahrenheit, Alessandro Barbero racconta Dante.… -