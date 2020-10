Damien Hirst di fronte a se stesso | pensavo di essere immortale

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 11 ottobre 2020)ripensa sein una retrospettiva in un certo senso "autogestita" nella propria galleria londinese. Una delle più famose e controverse star del sistema dell'arte ha messo in scena un racconto del suo lavoro, ma lo ha fatto, come è sempre stato nel suo stile, senza fronzoli, lasciando che fossero i pezzi a parlare di che cosa aveva significatouno degli artisti che negli anni Novanta hanno cambiato la scena e riformulato le regole del contemporaneo. In mostra nella Newport Street Gallery testimonianze e tracce di una grandezza selvaggia, ma forse, a giudicare per esempio da alcune versioni del suo leggendario squalo, anche una storia minore, che ci parla del superamento inevitabile di un certo periodo. "E' abbastanza buffo vedere le opere qui - ha spiegato- ...