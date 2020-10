Covid, verso il nuovo Dpcm: tempistica e misure a cui pensa il governo (Di domenica 11 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Il governo prevede di annunciare il nuovo decreto martedì 13, dopo la cabina di regione con le Regioni e gli enti locali. Speranza: “Speriamo di firmare già domani sera”. Tra i provvedimenti nuove strette a feste e movida, sport amatoriali di contatto e manifestazioni pubbliche. Le misure entrerebbero in vigore da giovedì 15 ottobre. Il … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 11 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Ilprevede di annunciare ildecreto martedì 13, dopo la cabina di regione con le Regioni e gli enti locali. Speranza: “Speriamo di firmare già domani sera”. Tra i provvedimenti nuove strette a feste e movida, sport amatoriali di contatto e manifestazioni pubbliche. Leentrerebbero in vigore da giovedì 15 ottobre. Il … Impronta Unika.

