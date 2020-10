Covid: Usa, 54.639 nuovi casi in 24 ore (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 54.639 nuovi casi di coronavirus e 618 ulteriori decessi provocati dal morbo: lo riporta la Johns Hopkins University sul proprio sito. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 54.639di coronavirus e 618 ulteriori decessi provocati dal morbo: lo riporta la Johns Hopkins University sul proprio sito. Il ...

Radio105 : 'Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasc… - AlbertoBagnai : È molto semplice. O si vota uno scostamento pari a un ulteriore 2% di Pil (ma poi voglio vedere come si giustifica… - TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - CorriereQ : Covid: Usa, 54.639 nuovi casi in 24 ore - GiaPettinelli : Covid: Usa, 54.639 nuovi casi in 24 ore - Ultima Ora - ANSA -