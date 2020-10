Covid, si valuta chiusura totale sport di contatto: Spadafora tratta (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo 'La Gazzetta dello sport', è emersa nei colloqui di queste ore anche la possibilità di una chiusura totale di tutte le attività degli sport di contatto, compresi campionati dilettantistici e ... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo 'La Gazzetta dello', è emersa nei colloqui di queste ore anche la possibilità di unadi tutte le attività deglidi, compresi campionati dilettantistici e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid valuta Coronavirus, sabato record di casi in Europa: 123mila. Oggi in Francia altri 16mila contagi Il Fatto Quotidiano Covid. Feste private: Ecco la proposta del Ministro Speranza

“Ho proposto di vietare le feste private”. Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vista del varo del prossimo Dpcm. “Se fuori dalle scuole c’è una festa in una casa, rischiamo ...

COVID 19 – Fanelli (Pd ) scrive a Toma a Florenzano e al Cts: “Drive in Covid su tutto il territorio regionale”

CAMPOBASSO – Covid 19 in Molise, un aumento progressivo preoccupante giornaliero che oramai ha bisogno di risposte immediate soprattutto sulla messa in campo di pratiche sanitarie e preventive che pos ...

