Covid nel Sannio, 17 positivi in un solo giorno e due nuovi ricoveri (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Diciassette nuovi casi in un solo giorno. Continuano dunque a salire i positivi al coronavirus nel Sannio: 221 sono a domicilio e 9 ricoverati al San Pio di Benevento. A comunicarlo è l’Asl con il consueto report giornaliero delle ore 13. In particolare si registrano: 7 nuovi casi a Benevento, 2 a Pannarano e 1 a Paolisi, Guardia Sanframondi, Pietrelcina, San Martino Sannita, Ponte, Sant’Agata de’ Goti, solopaca e Sant’Angelo a Cupolo. Due i nuovi ricoveri, un paziente di Montesarchio e uno di San Martino Sannita, che portano il totale a 9. Un solo guarito nelle ultime 24 ore. Si tratta di un cittadino di Telese Terme. Il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Diciassettecasi in un. Continuano dunque a salire ial coronavirus nel: 221 sono a domicilio e 9 ricoverati al San Pio di Benevento. A comunicarlo è l’Asl con il consueto report giornaliero delle ore 13. In particolare si registrano: 7casi a Benevento, 2 a Pannarano e 1 a Paolisi, Guardia Sanframondi, Pietrelcina, San Martino Sannita, Ponte, Sant’Agata de’ Goti,paca e Sant’Angelo a Cupolo. Due i, un paziente di Montesarchio e uno di San Martino Sannita, che portano il totale a 9. Unguarito nelle ultime 24 ore. Si tratta di un cittadino di Telese Terme. Il ...

RobertoBurioni : Trump sta interferendo con l'FDA nel processo di approvazione degli anticorpi monoclonali anti-COVID-19, è una cosa… - coccodj : “nel rispetto delle norme anti-covid” is the new “senza olio di palma” - fattoquotidiano : Nel Lazio i reparti Covid sono pieni: la Regione pronta ad aumentare i posti letto disponibili - freccia56 : @mariobortoluss1 Quelli servono (sempre a mio personale parere) come la legna nel camino per mantenere acceso il focolare (leggi covid 19) - Clari78359079 : Nel frattempo Toti pensa alle alleanze politiche... In #Liguria siamo messi malissimo nel silenzio più assoluto!… -