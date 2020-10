Covid, Lamorgese: “Esercenti bar e ristoranti siano responsabili, ieri a Milano ho visto tavoli troppo vicini. Migranti? Non portano loro il virus” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Mandare l’esercito per controlli nei bar e ristoranti? Al momento è sicuramente difficile. Non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi e anche da parte degli esercenti di bar e attività commerciali ci vuole senso di responsabilità. Questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme, operano ciascuno nel proprio ambito di competenza”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica” (Radio24) dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a proposito dei maggiori controlli delle forze dell’ordine in funzione anti-Covid, invocati da presidenti regionali, come Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini, e dal presidente Confesercenti Milano, Andrea Painini. Il ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) “Mandare l’esercito per controlli nei bar e? Al momento è sicuramente difficile. Non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi e anche da parte degli esercenti di bar e attività commerciali ci vuole senso dità. Questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme, operano ciascuno nel proprio ambito di competenza”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica” (Radio24) dal ministro dell’Interno Lucianaa proposito dei maggiori controlli delle forze dell’ordine in funzione anti-, invocati da presidenti regionali, come Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini, e dal presidente Confesercenti, Andrea Painini. Il ministro ...

