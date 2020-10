Covid, la corsa al vaccino fa ricchi gli azionisti: la pioggia di miliardi dai governi spinge in orbita i titoli farmaceutici in Borsa (Di domenica 11 ottobre 2020) Triste dirlo ma il Covid è, anche, una macchina da soldi. Nella corsa, tanto forsennata da diventare pericolosa, allo sviluppo di un vaccino, le puntate salgono di giorno in giorno. E le quotazioni di chi è in prima linea volano. Il valore della biotech statunitense Moderna è ad esempio quasi quadruplicato negli ultimi 6 mesi. Per intenderci, chi avesse investito 1.000 euro a marzo e vendesse oggi se ne troverebbe in tasca poco meno di 4mila. Sorte simile per altre società impegnati nella ricerca anti Covid. Il titolo di Translate bio, dopo la firma un accordo da 400 milioni di dollari con il colosso francese Sanofi (potrebbero salire fino a 2 miliardi), è schizzato del 50%. In altri casi si fa direttamente shopping. Un mese fa la stessa Sanofi ha acquistato per 3,6 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Triste dirlo ma ilè, anche, una macchina da soldi. Nella, tanto forsennata da diventare pericolosa, allo sviluppo di un, le puntate salgono di giorno in giorno. E le quotazioni di chi è in prima linea volano. Il valore della biotech statunitense Moderna è ad esempio quasi quadruplicato negli ultimi 6 mesi. Per intenderci, chi avesse investito 1.000 euro a marzo e vendesse oggi se ne troverebbe in tasca poco meno di 4mila. Sorte simile per altre società impegnati nella ricerca anti. Il titolo di Translate bio, dopo la firma un accordo da 400 milioni di dollari con il colosso francese Sanofi (potrebbero salire fino a 2), è schizzato del 50%. In altri casi si fa direttamente shopping. Un mese fa la stessa Sanofi ha acquistato per 3,6 ...

