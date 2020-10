Covid | la bozza del nuovo Dpcm del Governo | mascherine | sport | locali | feste Tutte le nuove regole

(Di domenica 11 ottobre 2020) ecco ladeldelConte dopo l'emergenza dell'impennata di contatti di coronavirus, che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riguarda le misure urgenti di contenimento del ...

Agenzia ANSA

Nel nuovo dpcm, ancora in bozza, saranno vietate tutte le feste private, lo ha annunciato il Ministro della salute Roberto Speranza. “Siamo in una nuova fase, ora servono misure più restrittive e col ...Il presidente della Regione Liguria: "La pressione sugli ospedali resta gestibile, rimaniamo in fase 2 del piano incrementale dei posti letto" ...