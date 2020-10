Covid, in Gran Bretagna si è raggiunto il ‘punto di non ritorno’: si rischia davvero un altro lockdown? (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ possibile un nuovo lockdown nazionale per il Regno Unito, dato che il Paese si trova “ad un punto precario” nella pandemia da coronavirus, ma bisogna fare ogni sforzo perché ciò non accada: lo ha dichiarato il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) e consulente del governo di Londra. I suoi commenti – citati dalla Bbc – giungono dopo quelli del vice direttore della Sanità per l’Inghilterra, Jonathan Van-Tan, per il quale la Gran Bretagna ha raggiunto “un punto di non ritorno” nell’epidemia.L'articolo Covid, in Gran Bretagna si è raggiunto il ‘punto di non ritorno’: si ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ possibile un nuovonazionale per il Regno Unito, dato che il Paese si trova “ad un punto precario” nella pandemia da coronavirus, ma bisogna fare ogni sforzo perché ciò non accada: lo ha dichiarato il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) e consulente del governo di Londra. I suoi commenti – citati dalla Bbc – giungono dopo quelli del vice direttore della Sanità per l’Inghilterra, Jonathan Van-Tan, per il quale laha“un punto di non ritorno” nell’epidemia.L'articolo, insi èil ‘punto di non ritorno’: si ...

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - JohnHard3 : RT @Virus1979C: Allarme Covid in Gran Bretagna: “Possibile un nuovo lockdown” - tranellio : RT @Virus1979C: Allarme Covid in Gran Bretagna: “Possibile un nuovo lockdown” -