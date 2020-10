Covid: in 300 a rave party senza mascherine e distanziamento (Di domenica 11 ottobre 2020) In piena situazione di criticità per via del Covid-19 ed a poche ore da quando il Governo ha annunciato strette più severe, a Settimo Torinese, in circa 300 per un party abusivo senza mascherine e distanziamento. Sono in corso in queste ore, i controlli dei carabinieri. Stanno defluendo in queste ore gli oltre trecento giovani che hanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) In piena situazione di criticit&ag; per via del-19 ed a poche ore da quando il Governo ha annunciato strette pi&ug; severe, a Settimo Torinese, in circa 300 per unabusivo. Sono in corso in queste ore, i controlli dei carabinieri. Stanno defluendo in queste ore gli oltre trecento giovani che hanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

In piena situazione di criticità per via del Covid-19 ed a poche ore da quando il Governo ha annunciato strette più severe, a Settimo Torinese, in circa 300 per un party abusivo senza mascherine e ...

In piena situazione di criticità per via del Covid-19 ed a poche ore da quando il Governo ha annunciato strette più severe, a Settimo Torinese, in circa 300 per un party abusivo senza mascherine e ...Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha annunciato ieri, 8 ottobre, che il Paese stanzierà oltre 130 milioni di ...