Covid: il Regno Unito è al "punto di non ritorno" e si prepara al Lockdown (Di domenica 11 ottobre 2020) Covid: il Regno Unito è al "punto di non ritorno", avverte uno dei migliori scienziati. Il Regno Unito ha raggiunto un "punto critico" nella sua epidemia di coronavirus simile a quella vista l'ultima volta a marzo scorso. Lo dici uno dei massimi scienziati del paese. Il professor Jonathan Van-Tam, ha detto che le stagioni erano "contro … L'articolo Covid: il Regno Unito è al "punto di non ritorno" e si prepara al Lockdown proviene da www.meteoweek.com.

