Covid | il bollettino di oggi 11 ottobre 2020 | 5 456 nuovi casi e 26 morti Tamponi | 29mila in meno Lombardia supera di nuovo i mille contagi

RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi - RaiNews : I dati di oggi sul #Coronavirus in Italia - ivl24_it : Emergenza covid, bollettino odierno Regione Calabria - ivl24_it : Covid-19 (11ott) | Bollettino ITALIA: 5456 nuovi contagi e 26 nuovi decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

ROMA (ITALPRESS) - Sono 5.456 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia ... E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Piccolo calo per quanto riguarda l’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456 nuovi ... e 30 in più in terapia intensiva (420 in tutto). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ...