Covid, il bollettino di oggi 11 ottobre 2020: 5.456 nuovi casi e 26 morti. Tamponi, 29mila in meno. Lombardia supera di nuovo i mille contagi (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono 5.456 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute. È stabile la curva dei contagi che sono solo 268 meno di ieri ma con quasi... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono 5.456 idi coronavirus in Italia secondo ildiffusodal ministero della Salute. È stabile la curva deiche sono solo 268di ieri ma con quasi...

RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - RaiNews : I dati di oggi sul #Coronavirus in Italia - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi - Agenzia_Italia : Lieve calo dei casi (+ 5.456) ma con 30 mila tamponi in meno - Stella72646015 : RT @CesareSacchetti: In Friuli Venezia Giulia, un tizio è caduto in casa ed è morto. Per la Regione è un 'morto Covid'. Nel bollettino Covi… -