Covid | i numeri di oggi | 5 456 nuovi casi | oltre mille in Lombardia

(Di domenica 11 ottobre 2020)datiaggiornati, diffusi da pochi minuti iufficiali di domenica 11 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia.si registrano ancora5milacontagi: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 5.456 iaccertati nelle ultime 24 ore. Anchesono stati eseguiti un numero significativo di tamponi,104mila tamponi. Da ieri si registrano 26 morti. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.166. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a79mila (+4.246 in 24 ore). I dimessi/guariti crescono di 1.184 unità, in totale da inizio emergenza sono 239.709. Salgono anche i ricoverati negli ...

Roma, 11 ott 16:43 - (Agenzia Nova) - Su quasi 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 371 casi, 4 i decessi e 30 i guariti. Per il secondo giorno consecutivo "dati in leggera flessione ma non ...Milano, 10 ott 17:12 - (Agenzia Nova) - La provincia di Milano guida la classifica dei nuovi casi positivi al coronavirus: 587 in tutta la provincia ... Seguono Varese (+91) e Brescia (+57). Numeri ...