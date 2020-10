Covid: Francia, oltre 16.000 nuovi casi (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, OCT 11 - Sono stati 16.101 i casi di positività al Coronavirus da ieri in Francia, una cifra lontana dai quasi 27.000 di ieri ma comunque molto alta per una domenica, giornata ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, OCT 11 - Sono stati 16.101 idi positività al Coronavirus da ieri in, una cifra lontana dai quasi 27.000 di ieri ma comunque molto alta per una domenica, giornata ...

SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82) Francia e Spagna (governate a si… - GiancarloGarci6 : RT @ErmannoKilgore: Covid, in Francia è boom di contagi: + 26.896 in 24 ore. Allarme Oms per l'Europa - br1deg : RT @carmelopalma: L’Italia fa in rapporto alla popolazione la metà dei #tamponi che si fanno in Germania, Francia e Spagna e tre volte di… -