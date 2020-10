Covid | Di Maio | «Vaccino | le prime dosi entro fine anno»

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ledicontro ilarriver. Lo ha spiegato il ministro degli Esteri Luigi Dia Mezz'ora in più su Raitre. «Io posso dire una cosa. A...

Le prime dosi di vaccino contro il Covid arriveranno a fine anno. Lo ha spiegato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mezz'ora in più su Raitre. «Io posso dire una cosa. A febbraio non eravamo ...Luigi Di Maio, ospite di Mezz'ora in più conferma la linea del governo ... Quanto alla situazione dei contagi da coronavirus nelle Regioni, l'esponente del Movimento 5 stelle mostra un cauto ottimismo ...