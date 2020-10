Covid, Arcuri: 'Test rapidi dai medici di base, entro una settimana avremo nuovi strumenti' (Di domenica 11 ottobre 2020) Saranno i medici di base ad effettuare i . Lo ha detto il Commissario per l'emergenza a 'Mezz'ora In' su Rai3 spiegando che ieri si è chiusa la gara per 5 milioni di Test alla quale hanno partecipato ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) Saranno idiad effettuare i . Lo ha detto il Commissario per l'emergenza a 'Mezz'ora In' su Rai3 spiegando che ieri si è chiusa la gara per 5 milioni dialla quale hanno partecipato ...

Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - TgLa7 : ??#Covid #Arcuri : non ci sono le condizioni per nuovo #lockdown - fattoquotidiano : Covid, Arcuri: “Chiusa gara per 5 milioni di test rapidi, li acquisiremo in 7-10 giorni. Verranno distribuiti anche… - roberta_twnews : Arcuri citando un dato: 'Negarlo vuol dire che si è poco informati” ?? - vr1774 : @TgLa7 Se lo dice #Arcuri c'è da stare tranquilli #COVID__19 -