Covid | Arcuri | “Non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown”

"Oggi non ci sono le condizioni per tornare al lockdown, c'è bisogno di prendere tutti coscienza e farci carico di un necessario incremento di responsabilità": è quanto dichiarato dal Commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, a Mezzo'Ora in più su Rai 3.

Il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, sempre a Mezz'ora in più, ha ricalibrato l'annuncio del ministro, dicendo di non sapere quando arriverà il famigerato vaccino anti Covid.

Ipotesi lockdown, Arcuri chiarisce. Novità sui test rapidi

Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha detto che "non ci sono le condizioni" per un nuovo lockdown. E ha annunciato novità sui test rapidi Con l’aumetare di casi di coronavirus in ...

