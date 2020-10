Covid al Comune di Salerno: tutti negativi i cinque dipendenti (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono risultati negativi, dopo il tampone, al Covid-19 i cinque dipendenti comunali risultati invece positivi al test sierologico eseguito a Palazzo di Città nei giorni scorsi grazie alla collaborazione con l’ASL Salerno e dopo l’allarme diffuso dalla positività dell’autista del sindaco di Salerno. Da subito la macchina comunale e quella sanitaria si erano messi in moto per garantire la sicurezza e controllare tutti i dipendenti. Le prossime tappe di questa operazione, disposta dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e coordinata dal Direttore Staff Vincenzo Luciano, sono in programma presso la sede delle Politiche Sociali in via La Carnale, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono risultati, dopo il tampone, al-19 icomunali risultati invece positivi al test sierologico eseguito a Palazzo di Città nei giorni scorsi grazie alla collaborazione con l’ASLe dopo l’allarme diffuso dalla positività dell’autista del sindaco di. Da subito la macchina comunale e quella sanitaria si erano messi in moto per garantire la sicurezza e controllare. Le prossime tappe di questa operazione, disposta dal Sindaco diVincenzo Napoli e coordinata dal Direttore Staff Vincenzo Luciano, sono in programma presso la sede delle Politiche Sociali in via La Carnale, ...

La Asl Napoli 2 Nord ha diffidato il Comune di Monte di Procida dal realizzare screening su cittadini sospetti di contagio da Covid-19 "utilizzando ...

Portici. Il Natale all’ombra della Reggia arriva a ottobre, pioggia di critiche social sul Comune: «Solo uno spreco di soldi, qui c’è il Covid-19 e i politici pensano già alle luminarie». Comincia all ...

