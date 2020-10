Covid, a Napoli positivo medico di medicina generale (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ricoverato, in gravi condizioni, un medico di medicina generale di Napoli, risultato positivo al Covid. A confermarlo è l’Unità di crisi della Regione Campania. Il medico, come spiega l’Ansa, è stato così sostituito dall’Asl di appartenenza. Il caso era stato già denunciato dal Sindacato medici italiani che, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, aveva spiegato di ben 6 medici di medicina generale contagiati, di cui uno grave, in un quartiere di Napoli. Mentre, dall’Unità di crisi, fanno sapere che 5 sui 6 medici di cui si parla non ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ricoverato, in gravi condizioni, undidi, risultatoal. A confermarlo è l’Unità di crisi della Regione Campania. Il, come spiega l’Ansa, è stato così sostituito dall’Asl di appartenenza. Il caso era stato già denunciato dal Sindacato medici italiani che, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, aveva spiegato di ben 6 medici dicontagiati, di cui uno grave, in un quartiere di. Mentre, dall’Unità di crisi, fanno sapere che 5 sui 6 medici di cui si parla non ...

Il caso Juventus-Napoli continua a tenere banco ... «rischia» di trasformarsi in un caposaldo giuridico del calcio ai tempi del Covid-19, e resta lì, nell'attesa di una sentenza che ormai va ...

POZZUOLI/ Focolaio alla scuola Oriani: contagiati bambini di una prima elementare

POZZUOLI - Sette bambini sono risultati positivi al test per il coronavirus. Sono tutti studenti della scuola elementare "Oriani" di Licola Borgo, compagni di classe della bimba di sei anni risultata ...

