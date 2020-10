Covid a Napoli, positivi in quarantena vanno alle cresime nel rione Villa: il parroco chiude chiesa e parco giochi (Di domenica 11 ottobre 2020) «Siate prudenti e responsabili e state vicini a quelli che stanno vivendo un momento di difficoltà». Così padre Modesto Bravaccino, parroco di San Giuseppe e Madonna di... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 ottobre 2020) «Siate prudenti e responsabili e state vicini a quelli che stanno vivendo un momento di difficoltà». Così padre Modesto Bravaccino,di San Giuseppe e Madonna di...

ZZiliani : Da giorni illustra al mondo ciò che il calcio italiano deve fare, data l’emergenza Covid, a cominciare dal 3-0 a ta… - Tg3web : 1.140 casi Covid in un giorno e la Lombardia torna di nuovo a temere. Metà dei contagi a Milano. A Napoli paura per… - realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - 1926Azzurro : @bumbazzo Se estromettono il Napoli si annulla il covid ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Inter, nuova tegola per Conte: anche Ashley Young positivo al Covid: In… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid, in provincia di Napoli prove di lockdown. I sindaci: «Scongiuriamo il peggio» Il Mattino Sindaco di Roma, da Calenda a Giletti: tutti i possibili candidati

Sindaco di Roma, è caccia al candidato: il PD pensa a Calenda, il centrodestra a Giletti. Tutti i possibili scenari ...

Covid: Asl diffida comune Monte Procida per gestione tamponi

L'ASL Napoli 2 Nord ha diffidato il Comune di Monte di Procida (Napoli) dal realizzare screening su cittadini sospetti di contagio da Covid19, utilizzando un laboratorio privato non autorizzato. (ANSA ...

Sindaco di Roma, è caccia al candidato: il PD pensa a Calenda, il centrodestra a Giletti. Tutti i possibili scenari ...L'ASL Napoli 2 Nord ha diffidato il Comune di Monte di Procida (Napoli) dal realizzare screening su cittadini sospetti di contagio da Covid19, utilizzando un laboratorio privato non autorizzato. (ANSA ...