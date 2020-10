Covid a Napoli, facoltà teologica: 3 contagi, bloccati i 50 seminaristi (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Covid attacca il seminario di Capodimonte. Quarantacinque seminaristi, e cinque ?animatori?, ovvero i responsabili di classe, sono bloccati da circa una settimana - in via... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 ottobre 2020) Ilattacca il seminario di Capodimonte. Quarantacinque, e cinque ?animatori?, ovvero i responsabili di classe, sonoda circa una settimana - in via...

ZZiliani : Da giorni illustra al mondo ciò che il calcio italiano deve fare, data l’emergenza Covid, a cominciare dal 3-0 a ta… - petergomezblog : #Covid a Napoli, chiuse tutte le scuole per una settimana a San Gennaro Vesuviano. Il sindaco: “Troppi positivi” - realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - Frances31486434 : RT @RadioSavana: Africa? No, Napoli ora: assembramento di clandestini africani mentre si sollazzano in strada tra canti e danze tribali sen… - Filomen30847137 : RT @RadioSavana: Africa? No, Napoli ora: assembramento di clandestini africani mentre si sollazzano in strada tra canti e danze tribali sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid, in provincia di Napoli prove di lockdown. I sindaci: «Scongiuriamo il peggio» Il Mattino Napoli, paziente Covid bloccato in ambulanza per ore: muore nel triage del “Cotugno”

Dramma a Napoli dove un 70enne, dopo essere stato per ore bloccato in ambulanza, in attesa di un posto per il ricovero, muore nel triage dell’ospedale Cotugno. Il 70enne, secondo quanto riporta Tele ...

Inter-Milan: con Young otto positivi, il derby si gioca? Conte è in fibrillazione

Il Napoli non ha affrontato la Juve con due contagiati, l’Inter al momento dovrebbe giocare il derby nonostante le sei assenze a causa del Covid e questo lascia molti dubbi nell’allenatore. Il Milan ...

Dramma a Napoli dove un 70enne, dopo essere stato per ore bloccato in ambulanza, in attesa di un posto per il ricovero, muore nel triage dell’ospedale Cotugno. Il 70enne, secondo quanto riporta Tele ...Il Napoli non ha affrontato la Juve con due contagiati, l’Inter al momento dovrebbe giocare il derby nonostante le sei assenze a causa del Covid e questo lascia molti dubbi nell’allenatore. Il Milan ...