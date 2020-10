Covid | 633 nuovi contagi e 2 morti in Campania

(Di domenica 11 ottobre 2020) Napoli, 11 ott. (Adnkronos) - Sono 633 icasi di Sono 61 le persone ricoverate in terapia intensiva in, dato in calo di 2 unità rispetto ai 63 di ieri. Sono 110 i posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale. I pazienti ricoverati in reparti ordinarisono 664, su un totale di 820 posti letto di degenza disponibili.

Roma, 11 ott 17:09 - (Agenzia Nova) - Diminuisce il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia ... numero di nuovi casi sono la Lombardia (1.032), la Campania (633), la Toscana ...