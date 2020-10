Covid-19: in Italia quarantena ridotta a 10 giorni con un solo tampone negativo (Di domenica 11 ottobre 2020) La quarantena, in Italia, da quattordici giorni scende a dieci. Sarebbe questa una delle novità emerse nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico riunitosi a Roma, con la presenza anche del ministro della salute Roberto Speranza. Basterà un solo tampone negativo, al termine dei dieci giorni, per certificare la guarigione del positivo e non più due con quattordici giorni di quarantena. Lo apprende l’Ansa. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) La, in, da quattordiciscende a dieci. Sarebbe questa una delle novità emerse nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico riunitosi a Roma, con la presenza anche del ministro della salute Roberto Speranza. Basterà un, al termine dei dieci, per certificare la guarigione del positivo e non più due con quattordicidi. Lo apprende l’Ansa.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti Corriere della Sera Coronavirus Italia: 5456 contagi, 633 in Campania

Questi numeri portano il totale degli attualmente positivi in Italia a 79075 unità. Nelle ultime 24 ore ci sono stati quasi gli stessi numeri con 28426 tamponi processati in meno. Coronavirus Italia: ...

A Lione il XII Festival Lumière sfida il covid

Nella città dei fratelli Lumière il festival cinematografico che porta il loro nome schiude una settimane densa di star e di film internazionali ...

