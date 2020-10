Covid-19 | il consulente medico britannico | “Possibile nuovo lockdown” 

Leggi su inews24

(Di domenica 11 ottobre 2020)-19, possibilelockdown in Gran Bretagna. Ad affermarlo è direttamente il professor Peter Horby,del governo. La situazione è di fatto disperata. Possibilelockdown totale in Gran Bretagna. Lo riferisce il dottor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group edel governo. “Siamo in … L'articolo-19, il: “Possibilelockdown” proviene da .