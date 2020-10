Covid-19 | chi sono i «No Mask» e quali sono le loro discutibili teorie

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 ottobre 2020) Nelle tre manifestazioni organizzate a Roma nella giornata del 10 ottobre la parola magica era una sola: «Dittatura sanitaria». Secondo le persone intervenute, che erano poche centinaia, il governo starebbe usando il Covid-19 per fini politici e di propaganda, il tutto mentre il numero dei contagi nel nostro Paese continua a crescere portando a regole sempre più rigide sugli assembramenti e sull’uso della mascherina nei luoghi pubblici. I manifestanti, che non vogliono però essere chiamati «negazionisti», intanto spiegano alla stampa alcune delle loro teorie sulla pandemia. Una donna ha, per esempio, spiegato che per sconfiggere il coronavirus basta un po’ di grappa, mentre una studentessa di medicina ha aggiunto che per non ammalarsi serve solo adottare una dieta più salutare. https://twitter.com/Tg3web/status/1314980486855438337