Covid 19 a Napoli: docente positivo, chiude l’I.C. Bonghi a Poggioreale (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Istituto Bonghi a Poggioreale chiude per sanificazione dopo la scoperta di un caso di contagio da Covid-19 di un docente. Domani resterà chiuso per sanificazione l’Istituto Bonghi a Poggioreale. La chiusura è scattata per un caso di contagio da Covid-19 di un docente. La comunicazione è stata pubblicata sulla home page del sito web dell’I.C. … Leggi su 2anews (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Istitutoper sanificazione dopo la scoperta di un caso di contagio da-19 di un. Domani resterà chiuso per sanificazione l’Istituto. La chiusura è scattata per un caso di contagio da-19 di un. La comunicazione è stata pubblicata sulla home page del sito web dell’I.C. …

ZZiliani : Da giorni illustra al mondo ciò che il calcio italiano deve fare, data l’emergenza Covid, a cominciare dal 3-0 a ta… - fattoquotidiano : Covid a Napoli, chiuse tutte le scuole per una settimana a San Gennaro Vesuviano. Il sindaco: “Troppi positivi” - realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - AnnaD33631537 : RT @EsercitoCrucian: Che ha fatto il Governatore del Mondo in 6 mesi per incrementare i posti di terapia intensiva? Una beata minchia. E… - life_napoli : @matteosalvinimi È sufficiente, se l’opposizione ha gli attributi (ma ne dubito al pari di altri parlamentari), blo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid, in provincia di Napoli prove di lockdown. I sindaci: «Scongiuriamo il peggio» Il Mattino Adesso sono sei i positivi al tampone in casa Inter, si profila un nuovo caso Genoa?

In attesa del giudice sportivo che dovrà decidere sulla gara tra Napoli e Juventus e che potrebbe stravolgere il protocollo stabilito dalla Figc, il contagio da coronavirus ha ripreso a correre ...

Covid, 633 nuovi contagi e 2 morti in Campania

Napoli, 11 ott. (Adnkronos) - Sono 633 i nuovi casi di coronavirus, emersi oggi in Campania dall'analisi di 9.232 tamponi. Il dato dei nuovi ...

In attesa del giudice sportivo che dovrà decidere sulla gara tra Napoli e Juventus e che potrebbe stravolgere il protocollo stabilito dalla Figc, il contagio da coronavirus ha ripreso a correre ...Napoli, 11 ott. (Adnkronos) - Sono 633 i nuovi casi di coronavirus, emersi oggi in Campania dall'analisi di 9.232 tamponi. Il dato dei nuovi ...