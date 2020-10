Coronavirus, Viminale: 'Mascherina obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto' (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall obbligo di utilizzare la Mascherina erano esentati i soggetti che stanno svolgendo attivit sportiva o motoria ma nel testo pubblicato in Gazzetta l ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall obbligo di utilizzare laerano esentati i soggetti che stanno svolgendo attivit sportiva oma nel testo pubblicato in Gazzetta l ...

Chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze ...

