Coronavirus, Viminale: "Mascherina all'aperto anche durante l'attività motoria" (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – In una circolare indirizzata ai prefetti il Viminale spiega che gli esonerati dall'obbligo di mascherina all'aperto sono "solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria". La circolare, infine, richiama "l'attenzione su possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all'aperto e al chiuso, previste dall'ordinanza del ministero della Salute, evidenziando sul punto che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch'essa interdetta e passibile di sanzioni".

L'uso della mascherina è obbligatorio all'aperto anche per coloro che fanno attività motoria. Lo ha precisato il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto

