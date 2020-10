Coronavirus: verso la riduzione a 500 spettatori per eventi sportivi (Di domenica 11 ottobre 2020) Fra le proposte che il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza formulerà oggi e che saranno discusse alle 15 nella riunione con il Comitato Tecnico-Scientifico c'è anche la 'eventuale' ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 ottobre 2020) Fra le proposte che il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza formulerà oggi e che saranno discusse alle 15 nella riunione con il Comitato Tecnico-Scientifico c'è anche la 'eventuale' ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - bambinogesu : In casa, a scuola, al parco o durante le visite ai parenti non bisogna mai abbassare l'attenzione verso il… - fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - CiociariaO : Coronavirus, si va verso la stretta. Tra le ipotesi stop al calcetto e alle feste private - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Il governo #Conte sta traghettando “dolcemente” gli italiani verso un #Lockdown2. #coronavirus #COVID19 https://t.co… -