Coronavirus, un solo tampone negativo per essere guarito (Di domenica 11 ottobre 2020) Terminata la riunione tra Cts e Governo. Confermata la riduzione dell'isolamento domiciliare. ROMA – E' terminata la riunione tra Cts e Governo. Un confronto fortemente voluto dal ministro Speranza per accelerare sul nuovo dpcm. Il provvedimento è atteso nelle prossime ore e nel vertice si è discusso delle misure da adottare per contenere l'epidemia, ma anche dell'isolamento domiciliare e dei tamponi rapidi. Isolamento ridotto e un tampone per essere guarito Diverse le novità importanti venute fuori da questa riunione. La prima è quella dell'isolamento domiciliare ridotto a 10 giorni per le persone in contatto con positivi ma negative al Coronavirus. Una linea fortemente voluta dal ministro Speranza per consentire ai cittadini di ritornare ...

