Coronavirus: Twitter segnala il post di Trump sull’immunità al Covid (Di domenica 11 ottobre 2020) Il tweet di Donald Trump sul suo essere immunizzato “viola le regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19. Comunque Twitter ha determinato che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il tweet resti accessibile”. Lo afferma Twitter in un messaggio allegato al cinguettio in cui il presidente Usa ha scritto di aver avuto “una totale e completa approvazione dai medici della Casa Bianca ieri. Questo vuol dire che non posso prendere” il virus “(immunizzato) e che non posso” trasmetterlo.L'articolo Coronavirus: Twitter segnala il post di Trump sull’immunità al Covid MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Il tweet di Donaldsul suo essere immunizzato “viola le regole disulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul-19. Comunqueha determinato che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il tweet resti accessibile”. Lo affermain un messaggio allegato al cinguettio in cui il presidente Usa ha scritto di aver avuto “una totale e completa approvazione dai medici della Casa Bianca ieri. Questo vuol dire che non posso prendere” il virus “(immunizzato) e che non posso” trasmetterlo.L'articoloildisull’immunità alMeteoWeb.

LegaSalvini : LIBERO: 'CORONAVIRUS, A NAPOLI ALCUNI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? NON DISTURBATELI, LORO… - AJENews : Scientists investigate possible coronavirus mutation in Chile - MediasetTgcom24 : Coronavirus, mascherina resta obbligatoria per attività motoria all'aperto #coronavirus - Massimo46572086 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, mascherina resta obbligatoria per attività motoria all'aperto #coronavirus - tempoweb : Ammucchiarsi è una follia. Adriano Celentano fa la predica ai giovani #adrianocelentano #covid #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Twitter Coronavirus: Twitter segnala il post di Trump sull’immunità al Covid Meteo Web Coronavirus, Crisanti: 'Cts privo delle migliori menti'. E Arcuri attacca...

Esiste un 'caso Crisanti'? 'Sileri aveva proposto persone e esperienze da portare dentro per vedere se e come misure proposte fossero migliorabili. E' stato ignorato' Andrea #Crisanti #mezzorainpiu @R ...

Chiusi parchi, ville comunali e circoli: la decisione del sindaco di Acerra

"E’ una stretta necessaria sulle attività sicuramente non necessarie, basata anche sulla difficoltà di controllare effettivamente che all’interno di tutti i circoli i frequentatori osservino le regole ...

Esiste un 'caso Crisanti'? 'Sileri aveva proposto persone e esperienze da portare dentro per vedere se e come misure proposte fossero migliorabili. E' stato ignorato' Andrea #Crisanti #mezzorainpiu @R ..."E’ una stretta necessaria sulle attività sicuramente non necessarie, basata anche sulla difficoltà di controllare effettivamente che all’interno di tutti i circoli i frequentatori osservino le regole ...